Опять идут морозы до минус 30. Что творится с погодой – объясняет синоптик

Метеоролог Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказывает, почему зима стала такой лютой и когда морозы прекратятся

В Украине продолжатся сильные снегопады, метели, а температура скоро упадет до -26. Госслужба по чрезвычайным ситуациям уже предупредила о первом и втором уровне опасности в некоторых областях Украины. Наталья Голеня, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра, рассказала "Сегодня" о причинах морозов и о том, когда они закончатся.

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Почему погода ухудшается

В Украину приближается новый циклон. Он только формируется на севере Италии и будет передвигаться через Румынию в Украину, рассказывает Наталья Голеня.

"Циклон будет передвигаться с юго-запада на северо-восток. Его центр пройдет через центральные области, затем пойдет на Сумскую, а дальше на территорию России", – говорит метеоролог.

В западных и северных областях Украины будут значительные снегопады. В центральных, южных и восточных областях будет дождь с переходом в снег.

Температурный фон будет колебаться, а с воскресенья температура упадет ниже -20С.

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На сколько сильными будут морозы

Температура будет постепенно падать до -26 °C, говорит Наталья Голеня. В западных и северных областях будут сильные снегопады, а в центральных и восточных областях – снег с дождем. По всей Украине будут сильные ветры – 15-20 м/с, и вместе со снегом будут сильные метели.

С 12-13 февраля морозы на севере и западе усилятся до -10...-15 °C, на юге и востоке до -3 ..- 8 °C.13 февраля морозы распространятся на центральные, восточные и южные области.

"Дождь на юге и востоке перейдет в снег. Но там будет мало осадков, по сравнению с западными и северными областями, где осадки снега могут еще составить 15-20 см к тем, что уже есть", – говорит метеоролог.

В центральных областях и на северо-востоке из-за дождя со снегом будет гололед и налипание мокрого снега. С 14 по 17 февраля в западных, северных и центральных областях ночью упадет до -20... -26 °C.

"Сильные морозы будут в воскресенье, понедельник и вторник в западных, северных и центральных областях и в Харьковской области. Ночью во время прояснений температура будет понижаться до -20-26 °C ", – рассказывает Наталья Голеня.

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Такая температура аномальная для Украины?

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Такие морозы нельзя назвать нетипичными для Украины. Да, последние 20 лет такое было редкостью, чтобы температурный фон составлял -20 .. -25 °C, отмечает Наталья Голеня. Но это не значит, что этого раньше не наблюдалось.

"Аномалия – это -30 ...-40 °C. Но и такие температуры фиксировались в Украине. Абсолютный минимум, который был зафиксирован в Украине, -42 °C. Последние 20 лет такие температуры фиксируются очень локально, а -30 °C у нас не было с 2006 года. А вообще каждую зиму существуют отдельные места и на востоке, и в Карпатах, где температура может быть -25 °C. Это не аномалия, но стало редкостью", – рассказала Наталья Голеня.

Когда ждать потепления?

Морозы продержатся как минимум до 20 февраля.Так считают в Укргидрометцентре. Но прогноз может измениться.

"Это расчеты на сегодняшний день, что такая погода будет до 20-го. В западных, северных и центральных областях морозы могут и дольше продержаться", – отмечает Голеня.

Дело в том, что прогнозы еще будут корректироваться. Точные прогнозы могут быть максимум на пять дней, а дальше процесс может пойти иначе.

"Один процесс длится 4-5 суток, если например холодно, а потом все равно есть что-то измениться: морозы ослабевают или наоборот", – добавляет метеоролог.

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за непогоды более 60 населенных пунктов остаются без света.

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