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В Украину идут сильные морозы: МОН советует распустить школьников по домам

13 февраля, 21:18

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В министерстве рекомендуют перейти на дистанционное обучение

Штормовое предупреждение объявлено по всей Украине. В большинстве регионов – снег, сильный ветер, идут сильные морозы. В нескольких областях ограничили движение грузовиков – это, в том числе, на Волыни и в Винницкой области, в Ровенской и Хмельницкой вообще запрещено движение любого транспорта по дорогам государственного значения.

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Как сообщают новости "Сегодня", в Украине ожидают сильных морозов. Уже этой ночью снегопад утихнет. Сегодня прогнозируют до -13. Но с каждым днем будет становиться холоднее. На следующей неделе синоптики обещают до -25 в северных регионах Украины. В сильные морозы Министерство образования рекомендует организовать дистанционное обучение.

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В ведомстве отмечают: сообщение, которое они уже прислали в школах, сугубо рекомендательное. Мол, приказывать не имеют права. Решение о временном прекращении очного обучения принимается на местах.

Напомним, на днях на "дистанционку" переходили школы и садики Киева и Львова. В столичной мэрии уже заявили – с понедельника все учебные заведения и детсады возобновляют работу.

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