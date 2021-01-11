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В Украину идут снегопады и сильные морозы

11 января, 10:41

Сергей Мартынец , Ксения Середа

В Украину таки придет настоящая зима, хоть и с опозданием на полтора месяца

В ближайшие дни всю территорию страны будет засыпать снегом и резко похолодает, местами больше 10 градусов мороза.

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Радоваться теплу уже недолго. На этой неделе метели и похолодание будут по всей стране. Сегодня – снег с дождем в Одесской области, в середине недели – будет на Закарпатье, в Карпатах, в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

В западных областях предупреждают о гололедице.

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К концу недели украинцев ждет и резкое похолодание до 11 градусов мороза.

Видео: Сегодня

После того, как Новый год и Рождество в Украине прошли без снега и морозов, мы узнавали, какая погода ждет украинцев этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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погода снег прогноз погоды морозы

Источник: Сегодня

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