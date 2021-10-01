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В Украину идут заморозки до -5: где будет холоднее всего

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
1 октября, 10:38
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Заморозки продляться минимум до 3 октября
Из-за заморозок по Украине объявлены I и II уровни опасности. Коллаж: "Сегодня"
Из-за заморозок по Украине объявлены I и II уровни опасности. Коллаж: "Сегодня"

В Укргидрометцентре рассказали, где и сколько еще продлятся заморозки в стране. Они будут минимум до 3 октября.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ночью 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5° – уровень опасности желтый.

В северо-восточных областях будут заморозки в воздухе 0-3 – уровень опасности оранжевый.

Заморозки обойдут большинство западных областей и побережья морей
Заморозки обойдут большинство западных областей и побережья морей

Погода в октябре: когда ждать снега

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Осень все больше вступает в свои права: день стал на треть короче, чем был в июне, когда он максимальный, теперь солнце светит менее половины суток, да и то его не всегда видно за тучами. Пока держится теплая сухая погода, но в любой момент может похолодать и задождить. "Сегодня" выяснили, какой ожидается погода в октябре.

Мы традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

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