В Украину идут заморозки: где и когда сильно похолодает

Спасатели предупреждают о резком снижении температуры в Украине. Так, ночью 22 сентября в некоторых регионах ожидается значительное похолодание.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в восточных областях страны синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы. Температура воздуха снизится до 0-5 градусов с отметкой плюс.
Однако, 23-25 сентября произойдет постепенное повышение температуры.
Ранее мы сообщали, что синоптик Наталка Диденко рассказала, как изменится погода в течение недели. Только украинцы укутались в куртки, как снова придется доставать футболки.
Также напомним, Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки. В ближайшие дни средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов.
Кроме того, начало осени в Киеве ознаменовалось новым погодным рекордом – ночь 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что предыдущий рекорд 2004 года был превышен сразу на три градуса.
О том, как погода может навредить здоровью украинцев, смотрите в видеосюжете:
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