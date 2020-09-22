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В Украину идут заморозки: где и когда сильно похолодает

22 сентября, 14:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Температура воздуха значительно снизится

Спасатели предупреждают о резком снижении температуры в Украине. Так, ночью 22 сентября в некоторых регионах ожидается значительное похолодание.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в восточных областях страны синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы. Температура воздуха снизится до 0-5 градусов с отметкой плюс.

Однако, 23-25 сентября произойдет постепенное повышение температуры.

Ранее мы сообщали, что синоптик Наталка Диденко рассказала, как изменится погода в течение недели. Только украинцы укутались в куртки, как снова придется доставать футболки.

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Также напомним, Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки. В ближайшие дни средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов.

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Кроме того, начало осени в Киеве ознаменовалось новым погодным рекордом – ночь 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что предыдущий рекорд 2004 года был превышен сразу на три градуса.

О том, как погода может навредить здоровью украинцев, смотрите в видеосюжете:

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погода регионы похолодание Украина заморозки ГСЧС
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