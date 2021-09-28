В Украину идут заморозки. Где похолодает больше всего

Ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки I уровня опасности.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В гидрометцентре также заявили, что заморозки в воздухе будут в северо-восточных областях 0-3 °C с ІІ уровнем опасности.
В Черновицкой области выпал снег
Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области на горе Томнатик пошел снег.
Гора находится на хребте Томнатикул, в пределах Вижницкого района Черновицкой области. На вершине горы расположена заброшенная база советской радиолокационной станции "Памир".
"Дыхание зимы: сегодня на РЛС "Памир", – пишут в сообществе.