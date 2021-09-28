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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украину идут заморозки. Где похолодает больше всего

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
28 сентября, 16:54
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Похолодание ожидается ночью 30 сентября и 1-3 октября
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. Коллаж: "Сегодня"
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. Коллаж: "Сегодня"

Ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки I уровня опасности.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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В гидрометцентре также заявили, что заморозки в воздухе будут в северо-восточных областях 0-3 °C с ІІ уровнем опасности.

В Черновицкой области выпал снег

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области на горе Томнатик пошел снег.

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Гора находится на хребте Томнатикул, в пределах Вижницкого района Черновицкой области. На вершине горы расположена заброшенная база советской радиолокационной станции "Памир".

Аномальная погода началась в горах. Фото из соцсетей

"Дыхание зимы: сегодня на РЛС "Памир", – пишут в сообществе.

Землю покрыло тонким слоем снега. Фото из соцсетей

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