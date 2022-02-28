В Украину из Беларуси летят истребители (видео)

Враг перебрасывает свою технику через соседнюю страну

Истребители полетели в сторону Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украину со стороны Беларуси вылетели истребители. Их сняли на видео жители города Жлобино.

Ролик опубликовали в Telegram-канале Госспецсвязи.

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"Истребители из Беларуси сейчас летят в сторону Украины. Видео из Жлобино (Гомельская область)", — говорится в сообщении.

Украина подала в суд на РФ

Украина официально подала искпротив Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Для поддержания этого дела нужно фиксировать:

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