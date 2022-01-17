В Украину надвигается непогода – в каких областях будет опасно

Погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах

На улицах 17 января может быть опасно. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 17 января, в Украине синоптики прогнозируют сильный ветер. Также ожидается II уровень опасности – оранжевый.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Где будет бушевать непогода?

17 января ночью в западных и северных областях и днем в Украине синоптики прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с, а также I уровень опасности – желтый.

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем ожидаются порывы ветра 25-28 м/с и II уровень опасности – оранжевый.

В Киеве и области 17 января утром будут порывы ветра 17-22 м/с и I уровень опасности – желтый.

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Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

Погода в Украине на 17 января

Погода в Украине в понедельник, 17 декабря, будет снежной, но не везде. Несмотря на это, сильных морозов на всей территории страны не будет. В некоторых областях следует ожидать до 6 градусов тепла.

По данным синоптиков, в этот день осадков не будет только в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. Там ожидается переменная облачность. На остальных территориях мокрый снег. Ветер — западный, 7-12 м/с.

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