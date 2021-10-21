В Украину после холодов нагрянет потепление: синоптик назвала даты

На выходных ожидается холодный воздух арктического происхождения

Погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 22 октября, в Украине будет очень тепло. А уже с субботы, 23 октября, придет существенное похолодание. С 27 октября теплая погода снова вернется.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

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В Украине резко похолодает

По словам синоптика, с 23 октября начнет давить холодный воздух арктического происхождения. Только на востоке, юге и на значительной части территории центральных областей еще побудет теплая погода.

24 и 25 октября в большинстве областей Украины ночью возобновятся "минусы", а в течение дня ожидается 5-11 градусов. Кроме того, всю следующую неделю будет преобладать сухая погода.

Когда вернется тепло?

Синоптик отметила, что тепло в Украину снова вернется ориентировочно с 27-29 октября.

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Погода на 22 октября

В пятницу столбики термометров достигнут 14-20 градусов. Немного начнет чувствовать дальнейшее похолодание западная часть Украины – там ожидается 10-16 градусов.

Осадков практически не предвидится. Небольшой дождь пройдет только в Прикарпатье.

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В Киеве 22 октября синоптик прогнозирует теплую погоду с максимальной температурой воздуха 16-17 градусов тепла. Однако ожидается сильный западный ветер.

Оригинальный прогноз

Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды ввели обнаженные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз рассказывают на английском языке. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания. Прогноз рассказывают для Европы и США.

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