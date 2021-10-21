Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украину после холодов нагрянет потепление: синоптик назвала даты

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
21 октября, 16:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На выходных ожидается холодный воздух арктического происхождения
Погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 22 октября, в Украине будет очень тепло. А уже с субботы, 23 октября, придет существенное похолодание. С 27 октября теплая погода снова вернется.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

Реклама

В Украине резко похолодает

По словам синоптика, с 23 октября начнет давить холодный воздух арктического происхождения. Только на востоке, юге и на значительной части территории центральных областей еще побудет теплая погода.

24 и 25 октября в большинстве областей Украины ночью возобновятся "минусы", а в течение дня ожидается 5-11 градусов. Кроме того, всю следующую неделю будет преобладать сухая погода.

Когда вернется тепло?

Синоптик отметила, что тепло в Украину снова вернется ориентировочно с 27-29 октября.

Реклама

Погода на 22 октября

В пятницу столбики термометров достигнут 14-20 градусов. Немного начнет чувствовать дальнейшее похолодание западная часть Украины – там ожидается 10-16 градусов.

Осадков практически не предвидится. Небольшой дождь пройдет только в Прикарпатье.

Реклама

В Киеве 22 октября синоптик прогнозирует теплую погоду с максимальной температурой воздуха 16-17 градусов тепла. Однако ожидается сильный западный ветер.

Оригинальный прогноз

Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды ввели обнаженные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз рассказывают на английском языке. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания. Прогноз рассказывают для Европы и США.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦

21 октября 1991. Состоялся телефонный разговор между заместителем головы Верховной Рады Иваном Плющем и президентом России Борисом Ельциным

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

104 325

заболело за неделю в Украине

+5%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.21

Российский рубль (₽)

0.3694

Евро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять