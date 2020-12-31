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В Украину посреди зимы пришла "весна": прогноз погоды на 31 декабря

31 декабря, 07:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцы готовятся к празднованию Нового года, вот только погода не создаст праздничного настроения

После аномально теплой ночи в Киеве, сегодня днем ожидается тоже очень высокая температура воздуха, как для почти середины зимы. Осадки ожидаются только на западе страны.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, во всех западных областях будет мокро – дожди. А все из-за высокой температуры воздуха в 4-8 градусов. Снег ожидается только в Карпатах.

На остальной территории страны без осадков.

В северных, центральных областях и в Киеве 6-8 градусов тепла.

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Прохладней всего будет на востоке, 2-4 градуса выше нуля.

А вот на юге настоящая весна – 10-13 градусов тепла.

В тренде
Мокрый снег и гололед: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на январь

Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах на западе страны и густой туман по всей Украине – видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

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Как мы уже писали, украинцев ждет аномально теплый Новый год. В новогоднюю ночь тоже будет плюсовая температура и в большинстве областей мокро.

Новогоднюю ночь украинцы встретят без снега, да и с морозом не очень сложится. Но в начале 2021 года зима вступит в свои права, хотя и не сразу. Новости "Сегодня" узнали прогноз погоды на январь.

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погода синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

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