В Украину посреди зимы пришла "весна": прогноз погоды на 31 декабря

После аномально теплой ночи в Киеве, сегодня днем ожидается тоже очень высокая температура воздуха, как для почти середины зимы. Осадки ожидаются только на западе страны.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, во всех западных областях будет мокро – дожди. А все из-за высокой температуры воздуха в 4-8 градусов. Снег ожидается только в Карпатах.
На остальной территории страны без осадков.
В северных, центральных областях и в Киеве 6-8 градусов тепла.
Прохладней всего будет на востоке, 2-4 градуса выше нуля.
А вот на юге настоящая весна – 10-13 градусов тепла.
Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах на западе страны и густой туман по всей Украине – видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
Как мы уже писали, украинцев ждет аномально теплый Новый год. В новогоднюю ночь тоже будет плюсовая температура и в большинстве областей мокро.
Новогоднюю ночь украинцы встретят без снега, да и с морозом не очень сложится. Но в начале 2021 года зима вступит в свои права, хотя и не сразу. Новости "Сегодня" узнали прогноз погоды на январь.
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