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В Украину прибыл Патриарх Варфоломей

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
20 августа, 22:20
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Его в Киеве поприветствовал премьер-министр Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль в Киеве поприветствовал Вселенского патриарха Варфоломея. Коллаж: "Сегодня"
Денис Шмыгаль в Киеве поприветствовал Вселенского патриарха Варфоломея. Коллаж: "Сегодня"

В Украину в пятницу, 20 августа, к 30-летию Дня Независимости прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей.

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Его в Киеве поприветствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, говорится в Telegram-канале главы правительства.

Он поблагодарил патриарха за поддержку, которая предоставляется стране.

"Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу с стороны его святейшества", - говорится в Telegram-канале Дениса Шмыгаля.

Ранее Вселенский Патриарх Варфоломей обратился к украинскому народу в годовщину Чернобыльской катастрофы. Он напомнил, что эта трагедия стала самой страшной ядерной катастрофой в истории человечества, которая коснулась не только Украины и украинцев, но и оказала влияние на широкий регион на юге и востоке.

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Напомним, Вселенский патриарх обвинил РПЦ и Кирилла в расколе православного мира.

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