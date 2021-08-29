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В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer – более 180 тысяч доз (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
29 августа, 11:05
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Срочная новость / Фото: Сегодня

В воскресенье, 29 августа, в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса от Pfizer-BioNTech, которые страна получила от правительства США. 188 370 доз помог доставить Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

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Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Эти дозы вместе с растворителем для разведения вакцины предоставляются Украине правительством США через инициативу COVAX в рамках глобальных мер по обеспечению справедливого и равного доступа к безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 для всех стран мира", – заявили в ЮНИСЕФ.

Новые дозы американской вакцины будут использовать для прививки украинцев в центрах массовой вакцинации и иммунизации организованных коллективов.

"До конца 2021 года, как ожидается, Украина должна получить достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить до 20% населения от COVID в рамках инициативы", – добавили в организации.

Дополняется...

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