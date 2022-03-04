В Украину прибыли первые ветераны спецназа Израиля. Они также будут воевать против российских военных.
Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.
"Прибыли лучшие из лучших. Они тоже хотят принять участие в битве света против тьмы. Шабат шалом!", – говорит Алексей Гончаренко.
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