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В Украину прибыло еще 700 тыс. доз вакцины AstraZeneca

3 июня, 20:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ляшко пообещал, что все, кто сделал первую прививку вакциной AstraZeneca смогут сделать и вторую прививку этим препаратом

В Украину в четверг, 3 июня, прибыла новая партия вакцин AstraZeneca по глобальной инициативе COVAX – 705 600 доз.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Как и обещал, все, кто сделал первую прививку вакциной AstraZeneca, обязательно смогут сделать и вторую прививку этим иммунобиологическим препаратом. Данную партию будем использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакцинами CoviShield/AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio", – уточнил министр.

Он добавил, что данной вакциной прививают в частности работников здравоохранения, участников ООС, соцработников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ илюдей старше 65 лет.

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"Отдельно отмечу, что вторую прививку получат также и люди, которые вакцинировались остаточными дозами и общественные деятели", – отметил Ляшко.

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Напомним, 1 июня в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса компании AstraZeneca европейского производства для экстренного медицинского применения.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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