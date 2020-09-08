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В Украину придет бабье лето: синоптик опубликовала прогноз

8 сентября, 14:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В стране будет сухо и тепло

В Украине завтра, 9 сентября, наступит настоящее бабье лето. На территорию страны придет антициклон, который принесет с собой сухую и солнечную погоду.

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Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха завтра будет около 20-25 градусов тепла, на юге и местами в центральной части – 25-29 градусов тепла.

"Однако ночи явно осенние, свежие, ставьте ночью уже окно на режим форточки. В Киеве среда будет солнечной с температурой воздуха 23-24 градуса", – отметила она.

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В четверг, 10 сентября, согласно прогнозу Диденко, потеплеет до 26-27 градусов, а в пятницу снова похолодает. Однако выходные в столице будут теплыми – 23-25 градусов тепла.

Напомним, недавно народный синоптик Леонид Горбань заявил, что украинцам не стоит ждать от сентября "четвертого месяца лета", ведь теплая и солнечная погода будет только первые 3-5 дней осени.

Однако "Сегодня" проанализировали различные прогнозы и узнали, какой сентябрь предсказывают украинцам другие источники. Так, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что на всей территории Украины, кроме южных областей, среднесуточная температура в сентябре не превысит 15 градусов.

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