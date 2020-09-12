В Украину вернется настоящее лето: синоптики дали прогноз на ближайшие дни (карта)

В Украине в ближайшие сутки будет царить сухая и теплая погода. Местами синоптики прогнозируют до 29 градусов тепла.
Чего ждать украинцам 13 и 14 сентября – рассказали в Украинском гидрометцентре.
13 сентября. Осадков в воскресенье в стране не будет. Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с, а в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура в стране ночью установится на уровне 6-11 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла. В южной части и на Закарпатье будет теплее: ночью 10-15 градусов тепла, днем – 26-31.
14 сентября. В понедельник в Украине тоже будет сухо. Ветер синоптики прогнозируют северо-западный и северный, со скоростью 5-10 м/с, в Приазовье до 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет 9-14 градусов тепла, в восточных областях 6-11, на побережье морей 15-19. Днем в стране ожидаются 22-27 градусов тепла, в южной части и Закарпатье – 25-30.
Напомним, ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в Украине осенью.
Кроме того, сайт "Сегодня" сравнил три погодных прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня, Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов и узнал, какой ожидается погода в сентябре.
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