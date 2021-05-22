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В Украину придет долгожданная жара – прогноз погоды на ближайшие дни (карта)

22 мая, 15:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

В некоторых областях прогнозируют дожди, кое-где даже грозы, но они не помешают приходу летнего тепла в страну

В Украине резко потеплеет

В Украине резко потеплеет / Фото: Pixabay

В ближайшие дни в Украине будет по-летнему тепло, но некоторые регионы будут заливать дожди, кое-где даже грозы.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 23 мая, синоптики прогнозируют дожди на западе и севере Украины, на остальной территории будет солнечно и без осадков.

Температура воздуха:

  • на западе – 16-23 градуса тепла;
  • на востоке – 21-27 градусов:
  • на севере – 20-23 градуса;
  • на юге – 20-27 градусов;
  • в центре Украины и в Киеве – 20-23 градуса;

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В понедельник, 24 мая, грозовые дожди прогнозируют в Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Полтаве, Днепре, Кропивницком, Запорожье и Донецке. На остальной территории – солнечно и без осадков.

Температура воздуха:

  • на западе – 18-23 градуса тепла;
  • на востоке – 20-24 градуса:
  • на севере – 18-23 градуса;
  • на юге – 21-24 градуса;
  • в центре Украины и в Киеве – 20-23 градуса;

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Во вторник, 25 мая, дождями начнет заливать западную Украину – грозы будут в Луцке, Ровно, Львове, Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах. В остальных областях будет жарко и солнечно.

Температура воздуха:

  • на западе – 21-25 градусов тепла;
  • на востоке – 24-27 градусов:
  • на севере – 21-25 градусов;
  • на юге – 20-27 градусов;
  • в центре Украины и в Киеве – 22-25 градусов;

В среду, 26 мая, Украину накроет жара, будет солнечно и ясно почти по всей стране. Лишь в Сумах, Чернигове и Харькове – пасмурно и грозовые дожди.

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Температура воздуха:

  • на западе – 18-22 градуса тепла;
  • на востоке – 24-29 градусов:
  • на севере – 22-25 градусов;
  • на юге – 25-29 градусов;
  • в центре Украины и в Киеве – 22-25 градусов;

Ранее мы сообщали, что в субботу, 22 мая, ожидается сухая и солнечная погода на большей части территории Украины. Только на западе пройдут небольшие дожди.

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