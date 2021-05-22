В Украину придет долгожданная жара – прогноз погоды на ближайшие дни (карта)

В Украине резко потеплеет / Фото: Pixabay
В ближайшие дни в Украине будет по-летнему тепло, но некоторые регионы будут заливать дожди, кое-где даже грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В воскресенье, 23 мая, синоптики прогнозируют дожди на западе и севере Украины, на остальной территории будет солнечно и без осадков.
Температура воздуха:
- на западе – 16-23 градуса тепла;
- на востоке – 21-27 градусов:
- на севере – 20-23 градуса;
- на юге – 20-27 градусов;
- в центре Украины и в Киеве – 20-23 градуса;
В понедельник, 24 мая, грозовые дожди прогнозируют в Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Полтаве, Днепре, Кропивницком, Запорожье и Донецке. На остальной территории – солнечно и без осадков.
Температура воздуха:
- на западе – 18-23 градуса тепла;
- на востоке – 20-24 градуса:
- на севере – 18-23 градуса;
- на юге – 21-24 градуса;
- в центре Украины и в Киеве – 20-23 градуса;
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Во вторник, 25 мая, дождями начнет заливать западную Украину – грозы будут в Луцке, Ровно, Львове, Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах. В остальных областях будет жарко и солнечно.
Температура воздуха:
- на западе – 21-25 градусов тепла;
- на востоке – 24-27 градусов:
- на севере – 21-25 градусов;
- на юге – 20-27 градусов;
- в центре Украины и в Киеве – 22-25 градусов;
В среду, 26 мая, Украину накроет жара, будет солнечно и ясно почти по всей стране. Лишь в Сумах, Чернигове и Харькове – пасмурно и грозовые дожди.
Температура воздуха:
- на западе – 18-22 градуса тепла;
- на востоке – 24-29 градусов:
- на севере – 22-25 градусов;
- на юге – 25-29 градусов;
- в центре Украины и в Киеве – 22-25 градусов;
Ранее мы сообщали, что в субботу, 22 мая, ожидается сухая и солнечная погода на большей части территории Украины. Только на западе пройдут небольшие дожди.