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В Украину приходят дожди, однако днем сохранится тепло

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 сентября, 06:25
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Только в Донецкой и Луганской областях не будет дождей и гроз
В Украину приходит сезон дождей / Коллаж "Сегодня"
В Украину приходит сезон дождей / Коллаж "Сегодня"

В субботу, 18 сентября, в Украине днем будет сохраняться тепло, однако практически всю страну накроют дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Всю западную Украину в течение 18 сентября будут заливать дожди. Синоптики прогнозируют непогоду и днем, и ночью. Температура воздуха составит +15...+19 градусов.

Больше не повезет северным регионам. Здесь синоптики обещают грозы и снижение дневной температуры до +14 градусов. Ночью итого можно ожидать всего + 10 градусов.

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На востоке Украины ни капли влаги не обещают в Донецкой и Луганской областях. При этом температура там будет от +20 до +22 градусов.

В центре Украины дожди будут, а температуру воздуха можно ожидать днем ​​+19... +22, ночью – +12...+15.

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Даже на юге Украины включая Крым будут дожди и грозы, а температура не будет располагать для купания в море – всего лишь +20...+23 градусов.

В течение всего дня в Киеве также стоит ожидать дождей. Днем температура будет +17...+19 градусов.

Долгосрочные прогнозы

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