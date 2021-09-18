В Украину приходят дожди, однако днем сохранится тепло

В субботу, 18 сентября, в Украине днем будет сохраняться тепло, однако практически всю страну накроют дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Всю западную Украину в течение 18 сентября будут заливать дожди. Синоптики прогнозируют непогоду и днем, и ночью. Температура воздуха составит +15...+19 градусов.
Больше не повезет северным регионам. Здесь синоптики обещают грозы и снижение дневной температуры до +14 градусов. Ночью итого можно ожидать всего + 10 градусов.
На востоке Украины ни капли влаги не обещают в Донецкой и Луганской областях. При этом температура там будет от +20 до +22 градусов.
В центре Украины дожди будут, а температуру воздуха можно ожидать днем +19... +22, ночью – +12...+15.
Даже на юге Украины включая Крым будут дожди и грозы, а температура не будет располагать для купания в море – всего лишь +20...+23 градусов.
В течение всего дня в Киеве также стоит ожидать дождей. Днем температура будет +17...+19 градусов.
Долгосрочные прогнозы
- Традиционно должно потеплеть еще в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.
- Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.
- Как рассказывал "Сегодня" самый известный народный синоптик Леонид Горбань, во второй половине сентября погода существенно испортится, а в конце месяца будет два похолодания, которые разделит кратковременное потепление почти до 20 градусов.