Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украину пришла весна! Когда ждать потепления

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 14:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Синоптики обещают, что в стране температура воздуха поднимется до 10 градусов выше нуля
В некоторых регионах будут осадки / Коллаж "Сегодня"
В некоторых регионах будут осадки / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 11 февраля, будет теплой и облачной, осадки стоит ожидать только на севере и западе страны. Теплее всего будет на юге. Там столбики термометров поднимутся до 10 градусов выше нуля.

Об этом пишет УНИАН.

Реклама

Завтра потепление доберется и до востока Украины. Там температура воздуха поднимется до +7 градусов. На юге будет преобладать солнечная и безоблачная погода, а воздух прогреется до +10 градусов.

В центральной части Украины будет от +6 до +9 градусов и небольшая облачность, без осадков. На севере будет пасмурно и пройдут дожди. Столбики термометров будут колебаться от +3 до +6 градусов.

На западе также будут осадки, а температура воздуха прогреется до +9 градусов.

Реклама

Какая температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и на Закарпатье – до 4 градусов тепла.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов К взрыву в мэрии Кривого Рога причастна СБУ? Мы узнали новые детали – эксклюзив Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киевской области срочно ввели карантин из-за заразной болезни – эксклюзив Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Рябчук две недели провел в РФ. В деле о трагической стрельбе в Днепре новый поворот Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

251 844

заболело за неделю в Украине

+13%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.98

Российский рубль (₽)

0.3743

Евро (€)

32

Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять