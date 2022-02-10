В Украину пришла весна! Когда ждать потепления

Синоптики обещают, что в стране температура воздуха поднимется до 10 градусов выше нуля

В некоторых регионах будут осадки / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 11 февраля, будет теплой и облачной, осадки стоит ожидать только на севере и западе страны. Теплее всего будет на юге. Там столбики термометров поднимутся до 10 градусов выше нуля.

Об этом пишет УНИАН.

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Завтра потепление доберется и до востока Украины. Там температура воздуха поднимется до +7 градусов. На юге будет преобладать солнечная и безоблачная погода, а воздух прогреется до +10 градусов.

В центральной части Украины будет от +6 до +9 градусов и небольшая облачность, без осадков. На севере будет пасмурно и пройдут дожди. Столбики термометров будут колебаться от +3 до +6 градусов.

На западе также будут осадки, а температура воздуха прогреется до +9 градусов.

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Какая температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и на Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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