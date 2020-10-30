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В Украину пришли дожди и похолодание: прогноз на 30 октября (карта)

30 октября, 07:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сильнее температура воздуха упадет на западе страны

В Украине сегодня, 30 октября, в некоторых регионах пройдут дожди, а по всей территории страны похолодает.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются практически во всех западных областях. Повезет только жителям Львова, Луцка и Ровно. Температура воздуха установится на уровне 10-14 градусов тепла.

В восточных областях температура воздуха составит 12-14 градусов тепла. Вероятны дожди в Донецке и Луганске.

А вот на севере страны столбики термометров покажут 10-13 выше нуля.

В южных областях традиционно теплее всего, но похолодание добралось и сюда. Синоптики обещают, что воздух прогреется максимум до 17 градусов.

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Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой, как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.

Также напомним, сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых зданиях. Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередачи и газопровод.

О том, как погода может навредить здоровью украинцев, смотрите в видеосюжете:

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погода дождь регионы похолодание прогноз синоптики Украина
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