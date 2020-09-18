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В Украину пришло осеннее похолодание: где сильно упадет температура 18 сентября (карта)

18 сентября, 07:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В некоторых регионах пройдут дожди

В Украине сегодня, 18 сентября, похолодает абсолютно во всех областях.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, прохладнее всего будет в Чернигове, Сумах, Хмельницком и Житомире. Там столбики термометров опустятся до 12-14 градусов тепла. Ветер северо-западный, местами порывы до 12 м/с.

Кроме того, в Чернигове и Сумах синоптики прогнозируют дождь. На всей остальной территории Украины без осадков.

На градус теплее будет в Киеве. А вот теплее всего сегодня будет на юге страны. В Николаеве и Одессе воздух прогреется до 22 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью. В этом году осень быстро вступит в свои права, "подвинув" лето.

Также напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки. В ближайшие дни средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов.

Кроме того, начало осени в Киеве ознаменовалось новым погодным рекордом – ночь 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

Смотрите также в сюжете, как погода может навредить здоровью украинцев:

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погода регионы похолодание прогноз синоптики Украина осень
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