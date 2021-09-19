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В Украину пришло похолодание – синоптик уточнила прогноз погоды

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
19 сентября, 17:18
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Диденко прогнозирует незначительные дожди по всей Украине
Однако на востоке, юге, в Днепре с районами еще будет тепло
Однако на востоке, юге, в Днепре с районами еще будет тепло

В Украине 20 сентября существенно похолодает – в большинстве областей днем ожидается всего +7...+13 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Циклон будет постепенно отступать, за ним будет втягиваться северными и северо-западными ветрами холодный воздух", – говорится в сообщении.

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Однако на востоке, юге, в Днепре с районами еще будет тепло – Диденко прогнозирует +14...+19 градусов, местами до +20 градусов.

Синоптик прогнозирует незначительные дожди по всей Украине, а в большинстве центральных областей, на западе и на юге страны дождь будет прекращаться.

В Киеве будет облачно, с районными небольшими дождями, вечером порывистым ветром. Днем ожидается +10...+12 градусов.

В Украину пришла осень

  • Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября, в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась. Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.
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    Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев, что нужно быть готовыми к природным катастрофам в будущем. По его словам, климатические изменения в стране, которые могли бы привести к катаклизмам, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

  • Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как рассказывал "Сегодня" самый известный народный синоптик Леонид Горбань, во второй половине сентября погода существенно испортится, а в конце месяца будет два похолодания, которые разделит кратковременное потепление почти до 20 градусов.

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