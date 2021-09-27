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В Украину пришло второе бабье лето: в каких областях будет под 20 градусов

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
27 сентября, 06:05
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После недавних холодов и сырости погода в Украине снова изменится – над нашей страной будет хозяйничать антициклон
В ближайшие дни осення погода порадует украинцев. Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
В ближайшие дни осення погода порадует украинцев. Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

После недели холодов и дождей в Украине снова наладилась погода. Сегодня во всех областях ожидается в среднем 16 градусов тепла, а местами столбики термометров будут достигать и 20 градусов. При этом никаких дождей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В центральных (в том числе и в Киеве), восточных и северных областях ожидается 13-15 градусов.

На юге и западе страны 16-18 тепла, на Закарпатье до +22.

Ближайшая ночь ожидается достаточно холодной, всего 5-8 градусов.

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На всей территории страны будет преобладать сухая и солнечная погода.

В Украину пришла настоящая осень, а местами и зима

  • Недавно в Карпатах температура воздуха опускалась до 6 градусов мороза – это была самая низкая температура в сентябре для высокогорья. Но и это еще не все, на горе Поп Иван Черногорский выпал первый осенний снег.
  • 23 сентября уже в Черновицкой области выпал снег. Снег замечен на горе Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул, в пределах Вижницкого района.
  • А 18 сентября Одессу затопило после мощного ливня. Местные жители с трудом передвигались по дороге – на некоторых участках людям было по колено воды.

Также мы писали, как недавно российский Сочи оказался под водой после мощного ливня. Из-за неблагоприятных погодных условий даже перенесли на неопределенный срок гонки Формулы-1.

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