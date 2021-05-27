Українська
$ 27,55
33,68
  1. Последние новости Украины

В Украину привезли вакцину Johnson&Johnson. Кто получит незарегистрированный в стране препарат?

27 мая, 14:16

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Разрешение на ввоз вакцины дал Минздрав, однако она еще не зарегистрирована в Украине

500 доз вакцины от коронавируса Janssen производства компании Johnson&Johnson доставили в Украину.

Реклама

Разрешение на ввоз вакцины, которая еще не зарегистрирована в Украине, дало Министерство здравоохранения, передает "Укринформ".

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, эти вакцины будут использоваться для вакцинации работников частной компании из США.

"500 доз этой вакцины были завезены на территорию нашего государства согласно утвержденному порядку ввоза незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов исключительно для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима", – отметили в Минздраве.

В тренде
Скандал в Николаеве: детей в школах кормили продуктами с плесенью

К слову, сотрудники компании работают на Аляске в сфере рыболовства, поэтому вакцинация сертифицированной в США вакциной является требованием въезда на территорию Соединенных Штатов.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более трех тысяч новых случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 2 193 367 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 183 украинца.

Также сообщалось, что Украина получит 50 млн евро на проведение вакцинации от коронавирус. Средства предоставит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Экономия без труда: как это делать с
Экономия без труда: как это делать с "умными" электросчетчикамиЭкономика
Дожди, жара и похолодание: погода нам готовит
Дожди, жара и похолодание: погода нам готовит "сюрпризы" на конец маяУкраина
Готовимся к 40-градусной жаре: чем удивит украинцев погода в июне
Готовимся к 40-градусной жаре: чем удивит украинцев погода в июнеУкраина
Цена сахара и сюрприз от
Цена сахара и сюрприз от "Укрзализныци" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Лукашенко впервые отреагировал на
Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета и приплел УкраинуДругие страны
Доллар и евро в Украине снова дорожают: курс валют НБУ
Доллар и евро в Украине снова дорожают: курс валют НБУФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять