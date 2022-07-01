В Украину с важной задачей приехал экс-генсек НАТО: что планирует

Андерс Фог Расмуссен рассказал, что будет делать для Украины

Андерс Фог Расмуссен увидел Ирпень / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киев прибыл Андерс Фог Расмуссен — генеральный секретарь НАТО (2009-2014). Он посетил Ирпень, пострадавший от рук оккупантов. Также он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который попросил его возглавить международную группу экспертов. Эта группа подготовит рекомендации для украинского правительства по поводу того, как можно избежать дальнейших вторжений России в будущем путем предоставления Украине мощных комплексных гарантий безопасности. Подробности узнала корреспондентка "Сегодня"Марина Асмолова.

"Я приехал сюда, чтобы внести собственный вклад, чтобы Украина не только выиграла войну, но и получила мир. И мы начинаем эту работу сегодня. Трудно найти лучшее место для того, чтобы начать эту работу, чем город Ирпень. Здесь мы помним всех мужественных людей, которые сделали так много для того, чтобы противодействовать жестоким российским нападениям", — сказал он.

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Консультационная группа по гарантиям безопасности Украины должна наработать перечень гарантий безопасности для Украины, отметил Андерс Фог Расмуссен. Он подчеркнул, что Украина должна получить мощные гарантии безопасности.

"Если мы сможем удовлетворить желание Украины относительно НАТО и статьи 5-й, наша задача состоит в том, чтобы подумать над тем, как мы сможем обеспечить еще и альтернативные гарантии безопасности. Украина должна получить их немедленно. Они должны включать гарантированное право Украины на самооборону, то есть иметь достаточно мощную и надежную армию, ВСУ. Ибо по сути это единственная гарантия безопасности. Но кроме этого мы можем подумать и о гарантиях безопасности от международных гарантов – от США, Великобритании, Франции, Германии, Турции. Мы будем анализировать и рассматривать все возможности. Комплексное восстановление Украины является частью гарантий безопасности после уничтожения отдельных регионов. Мы должны начать такие", — сказал Расмуссен.

Также он прокомментировал получение Украиной статуса кандидата в ЕС.

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"Ей нужно получить все, что этот статус предоставляет. Мы будем оперативно работать над этим. Некоторые результаты будут уже в конце лета, в начале осени", — отметил политик.

Напомним, 23 июня Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил и прокомментировал это событие.

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"Только что получили кандидатство. Это победа. Ждали 120 дней и 30 лет. А потом победим врага и отдохнем. А может, сначала отстроим Украину и потом уже отдохнем. Может, даже победим, отстроим и вступим в ЕС, и потом уже отдохнем. А может, и не отдохнем... Хотя, нет, дети обидятся. Но мы обязательно победим", – заявил Зеленский.