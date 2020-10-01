Несмотря на довольно теплую погоду, дожди никуда не денутся

Октябрь в Украине начался с гроз и дождей. Завтра я раде областей ожидается мокрая погода, но при этом потеплеет примерно до 18-20 градусов, местами до +23.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, пятница будет в Украине облачной, влажной, с периодическими дождями. Однако на востоке, а также в Сумской и Полтавской областях существенные осадки маловероятны.

"Ветер еще будет порывистым, будьте осторожны. Температура воздуха будет высокой на юге и востоке, 18-23 градуса, низкой на западе, 14-17 градусов. На остальной территории – 16-19 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 2 октября будет облачно, порывистый вечер, есть вероятность дождя. Температура воздуха будет колебаться в районе 17-18 градусов.

В тренде В Украину снова возвращается тепло: какой будет погода в пятницу

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Синоптик отметила, что на выходных потеплеет до 19-22 градусов.

Как мы уже писали, в Херсонской области пронесся торнадо. Сильный ветер срывал крыши и валил деревья. Под удар попал населенный пункт Великая Александровка.

Сентябрь на исходе, но настоящей осенью в Украине пока запахло только к концу месяца: в минувшее воскресенье всю страну накрыли сильные дожди и похолодало. Следующий осенний месяц еще порадует хорошей погодой, но не долго – потом будет и снег, и морозные ночи. Сайт "Сегодня" узнавал у синоптиков, какой будет погода в октябре.

Смотрите в сюжете, что на днях натворила непогода в Житомирской области:

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