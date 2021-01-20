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В Украину снова возвращается "весна": где и когда потеплеет до +10

20 января, 13:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ночи еще будут очень морозными, а вот днем погода удивит

В Украине меняется погода – с завтрашнего дня половину Украину накроет теплая воздушная масса, местами будет под 10 градусов. Однако на востоке еще будут сильные морозы.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Ночью на востоке, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и даже Запорожской областях температура может достигать 15-24 градуса мороза, а днем ​​ там 4-10 градусов ниже нуля.

А вот на западе ожидается до 2-7 градусов тепла.

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На остальной территории – постепенный переход от умеренных морозов ночью до оттепели днем.

В Киеве в четверг вряд ли стоит ожидать осадки, но может усилиться ветер. Ближайшей ночью в столице еще морозно – 8-10 градусов, а уже завтра днем ​​потеплеет до "плюсов".

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В Укргидрометцентре тоже показали, как будет меняться погода в ближайшие дни. В пятницу в Крыму и в некоторых западных областях обещают до +10.

Четверг.

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Пятница.

Также мы рассказывали, как на Крещение киевляне купались в проруби.

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погода синоптики прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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