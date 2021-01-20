В Украину снова возвращается "весна": где и когда потеплеет до +10

В Украине меняется погода – с завтрашнего дня половину Украину накроет теплая воздушная масса, местами будет под 10 градусов. Однако на востоке еще будут сильные морозы.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Ночью на востоке, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и даже Запорожской областях температура может достигать 15-24 градуса мороза, а днем там 4-10 градусов ниже нуля.
А вот на западе ожидается до 2-7 градусов тепла.
На остальной территории – постепенный переход от умеренных морозов ночью до оттепели днем.
В Киеве в четверг вряд ли стоит ожидать осадки, но может усилиться ветер. Ближайшей ночью в столице еще морозно – 8-10 градусов, а уже завтра днем потеплеет до "плюсов".
В Укргидрометцентре тоже показали, как будет меняться погода в ближайшие дни. В пятницу в Крыму и в некоторых западных областях обещают до +10.
Четверг.
Пятница.
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