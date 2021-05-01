В Украину уже везут Благодатный огонь: встретят в Киево-Печерской Лавре

В Иерусалиме произошло традиционное пасхальное чудо – снисхождение Благодатного огня. Его уже везут в Украину, чтобы распространить по епархиям.

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Об этом сообщили "Сегодня" в пресс-службе Украинской православной церкви

Как ожидается, в Киев его доставят около 17:30 – самолет с огнем приземлится в аэропорту "Жуляны".

А около 23.00 перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры состоится встреча Благодатного огня

Из столицы Благодатный огонь доставят во все епархии Украинской православной церкви, чтобы верующие смогли ощутить ту радость, которая состоялась на Святой Земле.

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Напомним, что приходы Православной церкви Украины тоже получат Благодатный огонь. Его встреча состоится 1 мая в международном аэропорту "Борисполь", а на саму Пасху, 2 мая, от станции метро "Крещатик" до Майдана Незалежности в Киеве пройдет тематическое театрализованное шествие.

По словам предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, на праздник в Украине не будут закрывать церкви, но верующим придется соблюдать ограничения – дистанцию, носить маски и придерживаться всех карантинных правил, чтобы обезопасить себя и других.