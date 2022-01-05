В Украину вернется тепло, но не везде: где ждать +12 (карта)

Завтра, 6 января, в Украине начнет холодать, но в некоторых регионах еще останется тепло.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Какую ждать температуру
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в стране от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
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В южной части, в Донецкой области и в Днепре с районами будет еще тепло. Там столбики термометров покажут от +5 до +12 градусов.
Где будут осадки
Мокрый снег и дождь синоптик прогнозирует в Карпатах, вокруг Карпат, а днем еще и в центральных областях. В других регионах осадков не будет.
Также завтра стоит ожидать порывистый и западный ветер.
Когда в Украину вернутся морозы
В Украину в январе вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум – минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем.
Холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумской бласти – и восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также в Полтавской и Днепропетровской, относящихся географически к Центральной Украине.
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