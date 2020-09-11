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В Украину вернется тепло: прогноз погоды на выходные

11 сентября, 14:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последние дни было довольно свежо, но погода еще порадует летним теплом

В Украину потихоньку идет бабье лето. На выходных местами еще будет довольно свежо, но уже в ряде областей будут комфортные 26-29 градусов. Особенно потеплеет в воскресенье.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 12 сентября, в северных, восточных, большинстве центральных и западных областей будет всего 21-24 градуса (разве что на Закарпатье до +28). А вот на юге и в Винницкой области температура воздуха ожидается от 26 до 29 градусов. В Киеве 21-23 градуса. А вот ночи будут холодные (кроме юга) – 7-11 градусов. Без осадков.

В воскресенье, 13 сентября, потеплеет по всей Украине. Температура воздуха от 24 до 29 тепла. В Киеве 25-27 и солнечно. Ночью температура тоже поднимется на пару градусов – 7-13. Везде по Украине будет сухо.

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Сентябрь уже начался, но синоптики не могут прийти к единому мнению, каким он будет – более летним или скорее "хрестоматийно" осенним. Сайт "Сегодня" сравнил три погодных прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня, Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов и узнал, какой ожидается погода в сентябре.

Смотрите также в сюжете, как погода может навредить здоровью украинцев:

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погода синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

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