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В Украину вернется тепло: синоптики дали прогноз на начало недели (карта)

20 сентября, 14:31

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Холодно в стране будет только ночью

В начале следующей недели в Украину после внезапного похолодания снова вернется тепло. Чем погода удивит украинцев в ближайшие дни – рассказали в Украинском гидрометцентре.

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21 сентября. В понедельник на всей территории страны будет сухо. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью установится на уровне 3-9 градусов тепла, а в восточных областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 0-3 градусов. Днем же в стране будет тепло – прогреет до 20-26 градусов.

22 сентября. Во вторник в Украине так же не будет осадков. Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

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Синоптики дали прогноз на 19 сентября: чего ждать от погоды

Температура ночью будет 4-9 градусов тепла. В восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градусов. Днем в стране синоптики прогнозируют 20-25 градусов тепла.

Напомним, недавно синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью.

Отметим, что начало осени в Киеве ознаменовалось новым погодным рекордом – ночь 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

Смотрите также в сюжете, как погода может навредить здоровью украинцев:

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