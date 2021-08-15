В Украину вернулась жара. Погода на воскресенье

В Украине установилась жаркая погода, дожди стоит ожидать только на востоке, сообщает Укргидрометцентр

Погода в Украине будет переменчивой. Коллаж: "Сегодня"

В воскресенье на большей части Украины прогнозируют жаркую погоду практически без осадков. Дождь стоит ожидать только жителям восточных областей Украины и Крыма.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Читайте также: В Украину надвигается африканская жара

В Киеве воскресенье, 15 августа, будет весьма знойным. Температура будет примерно на два градуса выше, чем в субботу. Синоптики обещают температуру от +29 до +31 градусов. И никаких намеков на дождь.

Погода в регионах

Грозовой фронт обещают лишь на востоке Украины и в Крыму.

На севере стоит ожидать температуру около 29-31 градусов. В Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях будет солнечно и сухо.

стоит ожидать температуру около 29-31 градусов. В Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях будет солнечно и сухо. На западе сегодня будет солнечно и тоже довольно жарко – в этом регионе прогнозируют в среднем 28-31 градусов, на Закарпатье – 29-31.

сегодня будет солнечно и тоже довольно жарко – в этом регионе прогнозируют в среднем 28-31 градусов, на Закарпатье – 29-31. В центре сегодня солнечно и без осадков. Температура в Кропивницком, Черкассах и Днепре – 27-30 градусов.

Реклама

На востоке сегодня пройдет грозовой фронт при довольно комфортной температуре. В Харькове, Запорожье, в Луганской и Донецкой областях будет от 25 до 27 градусов.

сегодня пройдет грозовой фронт при довольно комфортной температуре. В Харькове, Запорожье, в Луганской и Донецкой областях будет от 25 до 27 градусов. На юге 15 августа солнышко будет радовать жителей и отдыхающих в Херсонской и Одесской областях – тут будет от 29 до 31 градусов. А на полуострове Крым пройдут дожди.

Как сайт "Сегодня" уже сообщал, в ближайшие дни в Украину придет антициклон Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от циклонов Kurt и Luciano. Он принесет нам сухую и солнечную погоду. Разве что крайний восток и Приазовье немного заденет незначительными дождями теплый атмосферный фронт.

Последнее время погода, скорее, удивляет украинцев, чем радует. К примеру, недавно Харьков накрыла ледяная буря, а на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег.