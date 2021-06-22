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В Украину вернулись грозы: где 22 июня еще успеют позагорать (карта)

22 июня 2021 6:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

После небольшой передышки во вторник продолжит заливать Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области и Крым

Украину после жаркого и относительно сухого понедельника во вторник снова накроют грозы, но нескольким областям все-таки повезет.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так в Киеве пока сохранится жаркая погода без осадков и будет довольно солнечно, температуру обещают до 32 градусов.

Жарко, сухо и солнечно будет и в северный Черниговской и Сумской областях – температура от 31 до 33 градусов.

Также пока без осадков в самой восточной части Украины, кроме того в Харьковской, Луганской и Донецкой областях обещают жару до 34-36 градусов. А вот в Днепре, Полтаве и Запорожье при температуре до 32 градусов пройдут грозы.

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На западе – кому как повезет: в Волынской и Ровенской области обещают солнце и 30-32 градуса, а остальную часть западного региона снова накроют грозы.

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Заливать во вторник после небольшой передышки продолжит и Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области и Крым. Температура на юге Украины – 27-30 градусов.

Напомним, перед выходными ливни атаковали Одессу. Машины тонули посреди дороги, а люди вброд добирались домой.

Мы также писали, что синоптики прогнозируют адскую жару в течение всей ближайшей недели – местами температура достигнет 34 градусов, но Буковину и юг продолжит заливать и дальше.

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