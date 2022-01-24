В Украину вернулись морозы: где ждать -17 градусов

Погода в Украине завтра, 25 января, будет морозной и снежной. Столбики термометров днем опустятся до -8 градусов. Из-за низкой температуры синоптики предупреждают про гололедицу, которая может быть на дорогах и тротуарах.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
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Ночью в большинстве областей предполагается морозная погода. Температура воздуха будет от -13 до -7 градусов, а днем от -8 до -3 градусов. На юге страны температура может прогреться до 0 градусов.
В западных областях ночью будет холоднее всего. Так столбики термометров опустятся до -17 градусов, а вот днем стоит ожидать около 0 градусов. Снег будет в ближайшую ночь только на юге и востоке.
В Киеве вторник будет морозным. Ночью будет от -12 до -10 градусов, а днем от -8 до -6 градусов и гололедица.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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