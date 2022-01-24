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В Украину вернулись морозы: где ждать -17 градусов

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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24 января, 16:00
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Синоптики рассказали, какой погоды ждать в стране во вторник , 25 января, – свежий прогноз
Снег синоптики обещают только на юге и востоке страны / Коллаж "Сегодня"
Снег синоптики обещают только на юге и востоке страны / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 25 января, будет морозной и снежной. Столбики термометров днем опустятся до -8 градусов. Из-за низкой температуры синоптики предупреждают про гололедицу, которая может быть на дорогах и тротуарах.

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Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Ночью в большинстве областей предполагается морозная погода. Температура воздуха будет от -13 до -7 градусов, а днем от -8 до -3 градусов. На юге страны температура может прогреться до 0 градусов.

В западных областях ночью будет холоднее всего. Так столбики термометров опустятся до -17 градусов, а вот днем стоит ожидать около 0 градусов. Снег будет в ближайшую ночь только на юге и востоке.

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В Киеве вторник будет морозным. Ночью будет от -12 до -10 градусов, а днем от -8 до -6 градусов и гололедица.

Погода в Украине на 25 января. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 25 января. Фото: Наталии Диденко

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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