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В Украину возвращается 20-градусный мороз: где и когда сильно похолодает

21 февраля, 17:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ближайшие дни на западе будет весенняя погода, а на другом конце Украине – лютый мороз

Начало недели в Украине будет теплым, а вот через несколько дней снова вернутся сильные ночные морозы, местами до -21.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Следующие трое суток на Левобережье Украины, 24 февраля местами в южных областях, небольшие осадки в виде снега и дождя. На остальной территории без существенных осадков.

На Правобережье местами туман. На дорогах страны гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 23 февраля на Левобережье, 24 февраля в южной части местами штормовые порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 0-7 градусов мороза, днем – 1-8 тепла. На Закарпатье, в Одесской области и местами на Прикарпатье до +13.

При этом 23 февраля в восточной части, 24 февраля в Полтавской и Днепропетровской областях снижение температуры ночью до 11-16 градусов мороза, на крайнем востоке до -21. Днем там 6-11 мороза.

Тем временем народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на весну. По его словам, снег будет еще и в марте, а до Пасхи – температурные качели.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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погода прогноз погоды морозы

Источник: Сегодня

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