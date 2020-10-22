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В Украину возвращается бабье лето: прогноз на 22 октября (карта)

22 октября, 07:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 22 октября, будет солнечно и сухо. Практически во всех областях столбики термометров стремительно поползут вверх.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, теплее всего будет на юге страны. Там температура воздуха установится на уровне 17-20 градусов тепла. Ветер юго-западный, местами порывы до 10 м/с.

А на востоке страны температура воздуха составит 15-17 градусов с отметкой плюс, прохладнее всего будет в Луганской области – 12-14 градусов выше нуля.

На севере воздух прогреется до 17 градусов тепла. А вот в западных областях термометры покажут 15-19 градусов.

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Ранее мы сообщали, что из-за непогоды без света остались 43 населенных пункта в трех областях. От сильного ветра пострадали 140 зданий.

Кроме того, сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых зданиях.

А на популярном горнолыжном курорте Драгобрат в Раховском районе Закарпатской области выпал снег.

О том, как погода может навредить здоровью украинцев, смотрите в видеосюжете:

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погода регионы тепло прогноз синоптики температура воздуха Украина осень
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