В Украину возвращается потепление: какой будет погода на выходных

Пятничные метели прекратятся – в субботу и воскресенье ждем хорошую погоду

После сегодняшней непогоды на выходных снова вернется солнце, осадков станет намного меньше и даже потеплеет. В некоторых областях ожидается больше 10 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Морозы наконец отступят

Температура воздуха днем на выходных будет колебаться в пределах 6-9 градусов.

На востоке свежее, 1-4 тепла.

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В южной части Украины 8-11 градусов.

В западных областях 9-14 градусов тепла.

В Киеве днем 5-9 градусов.

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Снова выйдет солнце

Ближайшей ночью снег и мокрый снег будут сыпать в Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях и доберутся даже до юга.

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Днем в субботу осадки прекратятся.

14 марта очередной атмосферный фронт с северо-запада Европы принесет дожди на запад страны. В Карпатах – снег и мокрый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве в субботу и воскресенье без осадков.

Сегодняшний штормовой ветер в субботу от сильного угомонится до умеренного. А в воскресенье снова усилится в западных, северных и центральных областях.

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