В Украину возвращается тепло – прогноз от синоптика (карта)

Завтра, 25 декабря, в Украине температура воздуха в большинстве областей будет достаточно теплой. Также стоит ожидать сильный ветер.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Какая будет температура
В стране прогнозируют от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юге стоит ожидать +4 – +9 градусов, а в Крыму температура воздуха поднимется до +11 градусов.
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Где ждать осадков
На дорогах станет скользко. Синоптик прогнозирует мокрый снег, а временами и дождь, который будет в западных и восточных областях. В центральной части и на юге существенных осадков не будет.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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