В Украину возвращается тепло – прогноз от синоптика (карта)

Максимальная температура воздуха в стране будет 11градусов тепла

Погода в Украине на 25 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 25 декабря, в Украине температура воздуха в большинстве областей будет достаточно теплой. Также стоит ожидать сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Какая будет температура

В стране прогнозируют от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юге стоит ожидать +4 – +9 градусов, а в Крыму температура воздуха поднимется до +11 градусов.

Где ждать осадков

На дорогах станет скользко. Синоптик прогнозирует мокрый снег, а временами и дождь, который будет в западных и восточных областях. В центральной части и на юге существенных осадков не будет.

Погода в Украине 25 декабря. Фото: Наталии Диденко

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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