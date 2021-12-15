В Украину возвращается тепло: прогноз от синоптиков на завтра (карта)

Ночью температура воздуха в стране может опуститься до 4 градусов мороза

Погода в Украине на 16 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 16 декабря, в Украине большинство территорий будут с дождем. В Карпатах синоптики прогнозируют снег.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будут осадки

В западных, северных и центральных областях ожидается преимущественно дождь. Южная часть без осадков. Дождь может пройти ночью в Одесской области. Также осадков не будет на востоке.

Где ждать тепла

Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Днем синоптик прогнозирует от 1 градуса мороза до +4, а вот в Крыму температура воздуха будет максимум +9 градусов.

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Погода в Украине на 16 декабря. Фото: Наталии Диденко

Погода в Украине на 16 декабря. Фото: Наталии Диденко

Погода на декабрь

Средняя месячная температура воздуха ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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Месячное количество осадков ожидается 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы (в северо-восточной части несколько меньше нормы).

Кроме того, в декабре стоит ожидать сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей – туман и гололед.

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