В Украину возвращается тепло: прогноз погоды на 8 апреля (карта)

После похолодания и снега с дождем в Украине начала улучшаться погода. Сегодня, 8 апреля, дождь ожидается только в западных и северных областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, небольшой дождь пройдет во всех западных областях, а также в Житомирской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории будет сухо.
Температура воздуха также немного поднимется. Так, на западе, в центре и на севере страны на улицах будет 5-9 градусов тепла, а на востоке и юге – 7-11 градусов.
Ветер будет западный, 7-19 м/с.
В Киеве 8 апреля будет сухо и с переменной облачностью, температура 6-8 градусов тепла.
Напомним, сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.
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