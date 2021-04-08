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В Украину возвращается тепло: прогноз погоды на 8 апреля (карта)

8 апреля, 07:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Киеве будет до 8 градусов тепла

После похолодания и снега с дождем в Украине начала улучшаться погода. Сегодня, 8 апреля, дождь ожидается только в западных и северных областях.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, небольшой дождь пройдет во всех западных областях, а также в Житомирской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории будет сухо.

Температура воздуха также немного поднимется. Так, на западе, в центре и на севере страны на улицах будет 5-9 градусов тепла, а на востоке и юге – 7-11 градусов.

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Ветер будет западный, 7-19 м/с.

В Киеве 8 апреля будет сухо и с переменной облачностью, температура 6-8 градусов тепла.

Напомним, сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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