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В Украину возвращается тепло! Синоптики порадовали прогнозом погоды (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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13 января, 16:00
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Также в стране прогнозируют мокрый снег, дождь и северо-западный ветер со штормовыми порывами
Температура воздуха в стране поднимется максимум до 4 градусов тепла / Коллаж "Сегодня"
Температура воздуха в стране поднимется максимум до 4 градусов тепла / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 14 января, в большинстве областей Украины будет потепление и мокрый снег. Также украинцев предупреждают про сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будет ветер и снег

Стоит ожидать сильный западный и северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-22, а местами и до 25-27 метров в секунду. На высокогорье Карпат может быть больше.

Также в стране будет мокрый снег, который перейдет в дождь.

Какую ждать температуру

Завтра в Украине станет теплее. Днем столбики термометров будут колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

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В ближайшую ночь еще будут сильные морозы в восточной части. Там синоптики обещают от -8 до -14 градусов. В центральных областях ночью температура воздуха опустится до -8 градусов.

Погода в Украине на 14 января. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 14 января. Фото: Наталии Диденко

Какая будет зима в Украине

Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.

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Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.

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