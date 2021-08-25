В Украину возвращается жара до +33: когда ожидать потепление

В Киеве ожидается потепление, в ближайшие выходные температура воздуха повысится до +33 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook в среду, 25 августа.
"В ближайшие воскресенье – понедельник температура прыгнет в Киеве до +30...+33 градусов. Но ненадолго", – написала Диденко.
А вот в четверг, 26 августа, в столице, по словам синоптика, будет "промозгло и свежо". Днем ожидается дождь и гроза, температура до +19 градусов.
В целом в Украине 26 августа, будет неустойчивая синоптическая ситуация.
"Дожди, возможно с грозами, пройдут в северных областях, в центральной части, заденет Одесскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области", – рассказала Диденко.
В четверг на востоке и юго-востоке Украины будет жарко, +25...+30 градусов. На юге и в центре +23...+28 градусов, в Винницкой области +22-23 градуса. На севере +17...+22 градуса. В западной части +19...+23 градуса.
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