В Украину возвращаются дожди: синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни

В Украине 16 октября практически во всех областях ожидаются дожди.

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Как рассказала синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook, осадки будут умеренными. Только в Карпатах, вероятно, пройдет сильный ливень.

"Завтра (16 октября – ред.) осадки принесут атмосферный фронт, а вот в субботу (17 октября – ред.) прискачет к нам активный циклон с юго-запада, который приведет уже сильные дожди и порывистый ветер на севере, западе и местами в центральных областях", – написала Диденко.

На востоке и юге страны будет сухо, лишь в Харьковской области есть вероятность небольшого дождя. А на юге, востоке и во многих центральных областях завтра еще удержится теплая погода с температурой воздуха 18-23 градусов тепла. В восточные и южные области похолодание придет 18-19 октября.

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Кроме того, завтра в Винницкой и Черкасской областях уже начнет снижаться температура воздуха. Там ожидается 15-18 градусов с отметкой плюс. На севере Украины, 16 октября, будет прохладнее – 12-15 градусов. А самой низкой предполагается температура воздуха в западных областях, днем ​​не выше 8-13 градусов.

Что касаемо столицы, в пятницу также уже будет посвежее, днем ​​около 13-14 градусов, есть вероятность дождя. А в субботу в столице ожидается пасмурная, ветреная и дождливая погода. Похолодает до 11-12 градусов. Но в воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно и ветрено, около 7-9 градусов.

"Ближайшая перспектива – с похолоданием, но какая осень без дождей, тумана и ветра. Осень ежегодно выращивает нас, людей, как лук, постепенно наращивая больше и больше слоев одежды и уже, закутанными по уши, передает зиме. Постепенно вытягивайте шапки и теплую одежду, но без испуга – теплые деньки в октябре еще бывают и еще могут быть", – добавила Диденко.

Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью.

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Также напомним, в Украину идут "арктические" заморозки.

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