Українська
$ 28,32
33,39
  1. Последние новости Украины

В Украину возвращаются дожди: синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни

15 октября, 13:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Повезет только жителям южных и восточных областей

В Украине 16 октября практически во всех областях ожидаются дожди.

Реклама

Как рассказала синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook, осадки будут умеренными. Только в Карпатах, вероятно, пройдет сильный ливень.

"Завтра (16 октября – ред.) осадки принесут атмосферный фронт, а вот в субботу (17 октября – ред.) прискачет к нам активный циклон с юго-запада, который приведет уже сильные дожди и порывистый ветер на севере, западе и местами в центральных областях", – написала Диденко.

На востоке и юге страны будет сухо, лишь в Харьковской области есть вероятность небольшого дождя. А на юге, востоке и во многих центральных областях завтра еще удержится теплая погода с температурой воздуха 18-23 градусов тепла. В восточные и южные области похолодание придет 18-19 октября.

Реклама

Кроме того, завтра в Винницкой и Черкасской областях уже начнет снижаться температура воздуха. Там ожидается 15-18 градусов с отметкой плюс. На севере Украины, 16 октября, будет прохладнее – 12-15 градусов. А самой низкой предполагается температура воздуха в западных областях, днем ​​не выше 8-13 градусов.

В тренде
Спор из-за программистов: Украина ответила на обвинения Беларуси

Что касаемо столицы, в пятницу также уже будет посвежее, днем ​​около 13-14 градусов, есть вероятность дождя. А в субботу в столице ожидается пасмурная, ветреная и дождливая погода. Похолодает до 11-12 градусов. Но в воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно и ветрено, около 7-9 градусов.

"Ближайшая перспектива – с похолоданием, но какая осень без дождей, тумана и ветра. Осень ежегодно выращивает нас, людей, как лук, постепенно наращивая больше и больше слоев одежды и уже, закутанными по уши, передает зиме. Постепенно вытягивайте шапки и теплую одежду, но без испуга – теплые деньки в октябре еще бывают и еще могут быть", – добавила Диденко.

Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью.

Реклама

Также напомним, в Украину идут "арктические" заморозки.

Смотрите также в сюжете, как погода может навредить здоровью украинцев:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода регионы похолодание прогноз Украина дожди синоптик
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Кернес делает успехи": опубликован секретный документ о состоянии мэра ХарьковаПолитика
Декабрь не будет холодным: синоптики дали прогноз на зиму
Декабрь не будет холодным: синоптики дали прогноз на зимуУкраина
Почему коррупция. У Зеленского объяснили первый вопрос на опросе 25 октября
Почему коррупция. У Зеленского объяснили первый вопрос на опросе 25 октябряУкраина
Каникулы в Украине официально перенесли: Кабмин утвердил новые даты
Каникулы в Украине официально перенесли: Кабмин утвердил новые датыУкраина
В Черкассах разлилось 100 тыс. тонн жидких азотных удобрений
В Черкассах разлилось 100 тыс. тонн жидких азотных удобренийДругие регионы
В Украине ужесточили карантин: какие будут ограничения
В Украине ужесточили карантин: какие будут ограниченияУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять