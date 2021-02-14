В Украину придут трескучие морозы: прогноз погоды на начало недели (карты)

Температура в Украине резко понизится – до -24°

В понедельник, 15 февраля, синоптики не прогнозируют существенных осадков. Зато в Украине будет ветрено — юго-западные порывы будут достигать 7-12 м/с, и температура ночью снизиться до -17°.

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А вот в западных и южных областях столбик термометра не опуститься ниже -8°, сообщили в Укргидрометцентре.

В северных областях ночью будет от -13° до -15°, днем – от -6° до -8°.

В южной части Украины ночью – от -6° до -8°, днем – от -1° до -3°.

В западных областях температура будет меняться несущественно – от -5° до -7°.

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В восточных областях температура воздуха ночью – от -15° до -17°, днем – от -6° до -8°.

В центре и Киеве температура ночью – от -10° до -12°, днем – от -6° до -8°.

Во вторник, 16 февраля, температура будет понижаться.

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В северных областях ночью будет от -20° до -22°, днем – от -12° до -14°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В южной части Украины ночью – от -12° до -16°, днем – от -4°до -8°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью – от -8° до -10°, днем – от -4°до -6°. Ветер северный, 5-10 м/с.

В восточных областях температура воздуха ночью – от -17° до -24°, днем – от -7° до -11°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центре и Киеве температура ночью – от -16° до -18°, днем – от -9° до -11°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Ранее мы сообщали, что лютая зима продержится в Украине до конца февраля.

Узнайте, сколько продлятся сильные морозы и когда придет весеннее тепло.

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