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В Украину вторглось резкое похолодание: прогноз на выходной понедельник

3 мая, 07:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцев ждет не только резкое понижение температуры, но и чрезвычайная пожарная опасность

С сегодняшнего дня в Украине снова начинает меняться погода. После теплой Пасхи в западных областях температура упадет примерно на 10 градусов. Дождей станет меньше, но в ряде областей объявлена повышенная пожарная опасность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Так, на западе страны после вчерашних 22 градусов сегодня будет всего лишь 10-12 тепла, но зато сухо.

Спадет температура в Киеве, Винницкой и Житомирской областях – там 13-15 градусов.

В остальных центральных, южных и восточных областях будет очень тепло, до 22 градусов.

Дожди с грозами ожидаются в восточных, в Днепропетровской и Запорожской областях.

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Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Донецкой, Одесской, Николаевской и центральных областей.

Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дожди. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.

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