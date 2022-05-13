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В Украину запретили въезд 13 иностранным журналистам, работавшим на Россию

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13 мая, 12:45
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Представителям иностранных СМИ запрещен въезд в Украину сроком на три года
Иностранные СМИ работали на оккупантов
Иностранные СМИ работали на оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила 13 представителей зарубежных средств массовой информации, которые собирали информацию и готовили материалы для российских пропагандистов и публиковали дезинформацию с фронтов. Об этом в Telegram-канале сообщает Служба безопасности Украины.

В ходе спецоперации была разоблачена агентурные сети спецслужб России, которой руководили из Крыма. В ее состав входили псевдожурналисты и так называемые "эксперты", получавшие от российских кураторов деньги за свою работу.

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Главред, который координировал деятельность группы, скрывается на временно оккупированной территории. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении.

Кроме того, были выявлены и нейтрализованы более десятка ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов, разоблачены сотни интернет-агентов, которые действовали в пользу рф. СБУ заблокировала также 5,5 тыс. аккаунтов и аккаунтов.

Российская пропаганда в условиях войны

  • В Мариуполе статьи российских оккупантов начали выходить в издании "Приазовский рабочий". Жители города получили газету, где на первой полосе была изображена георгиевская лента и советская звезда, а также пропагандистские статьи.
  • В Харьковской области специалисты по кибербезопасности нейтрализовали ботоферму, которой пользовались российские спецслужбы. Ботоферму РФ использовалась для рассылки гражданскому населению сообщений с призывами переходить на сторону врага.
  • Политическая газета "Березовский рабочий" которую издают в Свердловской области России, посоветовала читателям смотреть "поменьше Соловьева".

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