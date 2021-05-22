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В Умани неизвестный расстрелял хасидов: есть раненые

22 мая, 22:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы, в которой пострадали иностранцы

В Умани произошла стрельба

В Умани произошла стрельба / Фото: Нацполиция

В Умани Черкасской области произошла новая стрельба, в результате которой ранения получили двое граждан Израиля, которые попали в местную больницу.

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Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Инцидент произошел сегодня около 15:00 на улице Софьи Перовской, где расположен отель для паломников-хасидов. Правоохранители проводят там осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника, который сбежал до приезда правоохранителей.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лицо, причастное к преступлению.

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Напомним, в октябре-2020 в Умани злоумышленники напали на 17-летнего гражданина Израиля и порезали его ножом.

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Также говорилось, что в сентябре-2020 СБУ в Умани разоблачила антисемита, который призывал к межнациональной розни, размещая в соцсети негативные посты о паломниках-хасидах.

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