В УЗ уточнили, как попасть на поезд людям с противопоказанием к COVID-вакцинации

Новые правила перевозок пассажиров между областями начнут действовать с 21 октября

В УЗ рассказали, будут ли пускать в поезда людей с противопоказаниями к прививкам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Минздрав никоим образом не урегулировал правила перевозок пассажиров, в которых есть противопоказания к вакцинации от коронавируса.

В "Укрализныце" во время брифинга в ответ на вопрос "Сегодня" уточнили, как будут обслуживать эту категорию пассажиров.

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Руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский пояснил, что проверка людей с противопоказаниями к COVID-вакцинации все же будет.

"На самом деле такого официального документа Минздрав еще не утвердил. Если существуют противопоказания против прививки, то необходимо получить справку об отсутствии ковида", – сказал он.

Перцовский уточнил, что единственная официальная категория людей, которые могут ехать без справок о вакцинации – это дети до 18 лет.

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Новые правила перевозок

С 21 октября межрегиональные перевозки в желтых, оранжевых и красных зонах будут разрешены, только если у водителей, экипажа и пассажиров будет сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Это касается поездов, авиаперевозок и автобусных маршрутов.

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Дети хоть и могут ехать без сертификата о вакцинации, для тех, кто старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, включая транспорт.

Как работать поезда?

При посадке на все пассажирские поезда с 21 октября, вместе с паспортом и билетом, проводники будут проверять ковид-сертификат. Можно будет предъявить как бумажный документ, так и сгенерированный в приложении "Дия".

Если сертификата нет, то достаточно ПЦР или антиген-теста.

В соцсетях много обсуждали, подойдет ли для проезда в поезде дальнего следования справка о том, что переболел коронавирусом.

"Нет. Такой документ не предусмотрен" – сказал нам Александр Перцовский.

Единственная лазейка для невакцинированных

Есть электрички, которые пересекают сразу пару областей. Ограничения не коснутся этих электропоездов. То есть, доехать в Житомирскую, Винницкую, Ровенскую область из Киева и обратно можно свободно. По сути, это единственная лазейка.

В УЗ объясняют – решение связано с тем, что невозможно проконтролировать, куда именно едут пассажиры и пересекут ли они пределы области.

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