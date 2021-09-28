В Ужгороде массово продают "липовые" паспорта вакцинации

Медики, которые подделывают документы, обещают, что с ними пустят также на границе

За подделку сертификатов врачу грозит до двух лет лишения свободы / Коллаж "Сегодня"

В Ужгороде массово продают паспорта вакцинации, которые недавно запустили в Украине. Продавцы обещают их также добавить в медицинскую базу HELSI и у веб-портале "Дия".

Об этом сообщает депутат горсовета Ужгорода Виталий Глагола.

Сколько стоит "услуга"

Реклама

Стоит поддельный паспорт вакцинации 150 евро. Делают его сами медики.

"Потом эти фейково-вакцинированные попадут в больницу с коронавирусом и на каждом шагу будут кричать: "У меня подруга вакцинированная, но заболела. С этим нужно что-то делать", – написал Виталий Глагола.

Привилегии для вакцинированных

Согласно принятым изменениям , в случае введения желтого уровня эпидемической опасности продолжат работать учебные заведения, персонал которых будет иметь не менее 80% "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.

, в случае введения желтого уровня эпидемической опасности продолжат работать учебные заведения, персонал которых будет иметь не менее 80% "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов. При наличии у 80% персонала и посетителей таких сертификатов смогут работать в режиме желтого уровня общественные заведения, кинотеатры, театры, музеи или другие культурные заведения, спортзалы и бассейны.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения, а также общественные заведения смогут работать только при условии если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат – т.е. все прошли полный курс прививки.

При наличии у украинца, пересекающего границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

Что грозит врачам за подделку сертификатов о вакцинации

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что за подделку сертификатов врачу грозит до двух лет лишения свободы. Также медика могут лишить права заниматься медицинской деятельностью.

Ранее мы писали: