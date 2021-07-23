В вагонах "Укрзализныци" нечем дышать. Кто заплатит за кондиционеры?

На сегодня 60% пассажирских вагонов Укрзализныци не имеют кондиционирования. На новые вагоны денег не хватает

УЗ продолжает назначать поезда / Фото: Укрзализныця

С заколоченными окнами и мокрыми спинами ездят пассажиры "Укрзализныци". Сколько в Украине вагонов без кондиционеров и почему их до сих пор выпускают в рейсы, узнавали новости "Сегодня".

Как будто в сауне

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Полотенце вместо веера – чуть ли не единственное спасение от жары, когда нет кондиционера. Нижняя полка – духовка, верхняя – гриль, шутили пассажиры плацкарты пути из Киева в Мариуполь. В раскаленной жестянке Ольга ехала 19 часов.

"Вагон был нагрет и люди просто истекали потом, лилось, даже проводник – и у того спина была мокрая", – говорит пассажирка.

Летом пассажиров больше в полтора раза, говорят в Укрзализныце. Чтобы влезли все, на рельсы ставят вагоны из резерва. Часто те, что стоило бы порезать. Общий парк компании – 3800 пассажирских вагонов. И большинство – стало на рельсы еще при Советском Союзе. Новых за независимость, купили с полтысячи. Но даже некоторым из них уже под тридцатку. И кондиционеры в них – роскошь.

"У нас вообще в парке еще 60% вагонов не имеют даже кондиционирования. Новых вагонов пока нет,, старые вроде и ремонтируют. Так же и локомотивы, и пути", – отмечает и.о. члена правления компании Александр Перцовский.

Кто заплатит

На все новое нужно больше денег. Предполагают содрать с бизнеса – поднять тарифы на перевозку грузов.

"Как и прошлые годы, часть клиентов просто уйдет из "Укрзализныци" на альтернативные виды транспорта. Мы точно не увидим ни новых вагонов, ни нового ремонта пути", – говорит генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

Единственный шанс – разделить железную дорогу на несколько компаний. Одна будет возить пассажиров, другая – груз, третья заниматься путями, и еще одна – вагонами, – предлагают эксперты. Тогда будет проще отследить, куда деваются деньги.

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В Укрзализныце и сами готовы меняться и разделяться. Но говорят – нужна воля государства и немного бюджетных денег.

"Чтобы было финансирование пассажирских перевозок. Тогда государство будет заказывать конкретные маршруты, ставить конкретные требования к сервису, к качеству вагонов, к их предельному возрасту", – отмечает Перцовский.

Так это работает и за рубежом – за пассажиров доплачивает государство. Иначе билеты были бы дороже вдвое, считают железнодорожники. Но там миллионы людей не истекают потом в летнюю жару в вагонах.

Напомним, "Укрзализныця" завершила капитальный ремонт семи пассажирских вагонов. Уже со следующей недели они пополнят состав пассажирского поезда Интерсити № 738/737, который курсирует по маршруту Киев – Запорожье.